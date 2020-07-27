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即市新聞

27/07/2020 09:00

《傳聞共賞》港府料「加辣」禁午市堂食，一拖（３８）拓展智能化

《傳聞共賞》　　港府防疫料「加辣」，擬禁午市堂食室外戴口罩
　　　　　　　　一拖（３８）拓展智能化，中國肉食抗跌力強有因
　　　　　　　　免稅新政增加美蘭（００３５７）客流，網遊收入逆勢增長


《昔日傳聞》　　騰訊概念股水滴互助擬計劃上市，地點未有定案
　　　　　　　　興勝創建（８９６）ＰＡＧ長沙灣商廈全幢獲１８億洽購
　　　　　　　　傳中船防務（３１７）注資，青島啤酒（１６８）拓新業務
　　　　　　　　威高（１０６６）客戶續增，國美（４９３）力拓直播銷售
　　　　　　　　舜宇明年有望進入蘋果鏡頭供應鏈
　　　　　　　　拆息續跌，中小銀行再削Ｈ按優惠
　　　　　　　　中國增水利投資
　　　　　　　　整體銀行貸款放慢
　　　　　　　　內地商場客流漸恢復，名牌力拓網售
　　　　　　　　渣甸山軒德蓀道屋地８億洽至尾聲，買家傳為中渝張松橋
　　　　　　　　Ａ股市場醞釀變革，險資再加倉Ａ股
　　　　　　　　內地減稅降費力度加大，浮法玻璃價格漲勢持續
　　　　　　　　加力擴大汽車消費，ＴＣＬ電子（１０７０）力拓線上銷售
　　　　　　　　Ａ股基金密集推出，紙業再提價
　　　　　　　　阿里（０９９８８）籌備組建社區團購部門
　　　　　　　　佳源服務計劃集資約８億元，聯席保薦人為海通及國泰君安
　　　　　　　　內地樓市資金轉投股市，傳嚴打非法場外配資
　　　　　　　　大行上調中國經濟預測，華晨（１１１４）寶馬推純電動車
　　　　　　　　航企減停航班數目，玻璃產品需求回升
　　　　　　　　傳國際指數再調高Ａ股權重，基金收集長江生命（７７５）
　　　　　　　　紫金礦業（０２８９９）估值上調，動力電池價格回穩
　　　　　　　　多隻公募基金融資撐Ａ股，券商旺市進帳豐
　　　　　　　　航空貨運逆勢增長，內地網購高增長持續
　　　　　　　　長實倫敦百億地產項目獲批動工
　　　　　　　　暑期線上教育旺，疫情帶動電腦銷售增長
　　　　　　　　豪華汽車銷售復甦快，長飛光纖開發新產品
　　　　　　　　疫情帶動雲計算需求大增，全球手游收入回升
　　　　　　　　原油進口增利中石化冠德（９３４），５Ｇ基站建設提速

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

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