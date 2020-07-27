《傳聞》一拖（３８）拓展智能化，中國肉食抗跌力強有因

《傳聞》第一拖拉機（０００３８）股價上周五（２４日）逆市上升，升上３﹒４７元收市

，上升９％。傳聞一拖拓展智能化，推動自動駕駛拖拉機，有助增加銷售與擴大市場佔有率，宜

回落至３元附近低吸。

另外，中國肉食（０１６１０）上周五微跌５仙，以２﹒９１元收市，大跌市之中抗跌力甚強

。據聞６月以來內地豬價回升約一成半，有助抵銷豬肉銷量下跌影響，２﹒８至２﹒９元可低吸

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

