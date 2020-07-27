《傳聞》港府防疫料「加辣」，擬禁午市堂食室外戴口罩

《傳聞》疫情嚴峻，市場消息指行政會議今日（２７日）將召開特別會議，料拍板防疫措施
加辣，當中包括至少３招：（１）禁午市堂食；（２）強制室外亦要戴口罩，但會有一些豁免；
（３）進入濕街市和超級市場的人數，將有限制。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS27/07/2020
【FOCUS】關鍵一周福禍難料 聯儲放鴿待新信號
|中國故事27/07/2020
2020財富中國五百強出爐 兩桶油蟬聯一二名 京東科企最強
|開市Good Morning27/07/2020
《開市Good Morning》溫傑：新經濟股未見泡沫
|財經熱話27/07/2020
【金價破頂】地緣政治風險增加 現貨金創出歷史新高
|財經熱話24/07/2020
【健康同行獎】2020健康同行夥伴大獎 共28大獎得獎者揭曉
|中國故事24/07/2020
《神州經脈》中美互關總領館 南海啟實彈演習 A場大瀉外資急撤
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰