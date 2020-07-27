《傳聞》港府防疫料「加辣」，擬禁午市堂食室外戴口罩

《傳聞》疫情嚴峻，市場消息指行政會議今日（２７日）將召開特別會議，料拍板防疫措施

加辣，當中包括至少３招：（１）禁午市堂食；（２）強制室外亦要戴口罩，但會有一些豁免；

（３）進入濕街市和超級市場的人數，將有限制。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

