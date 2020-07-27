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即市新聞

27/07/2020 11:45

《魚缸博客》集團對前景「審慎樂覲」，置富（７７８）仲揸得過！

　　《魚缸博客》港股業績期又到，係時候睇睇自己個盤使唔使大執位，而上個星期五置富（０
０７７８）就出咗最新嘅中期績，表現就不過不失，不過管理層對前景唔算悲，揸多一年半載都
無妨。
　　公司中期倒蝕確實令人驚訝，始終公司做民生場多，話係因為減咗續租租金、停車場收入少
咗同埋應對疫情增加嘅開支喎。不過，派息都有每股０﹒２２６銀，雖然按年少咗１３﹒５１巴
仙，派息比率仲有九成，都算對得住股東。
　　期內收益只係無咗逾２巴仙，相信係集團肯減續租租金嘅成果，除咗馬鞍山廣場外，其他１
５個場嘅出租率係９２﹒５至１００巴仙，整體出租率有９５巴仙，表現相信會跑贏一啲主打高
檔場嘅公司。而下半年有可出租總面積約２７巴仙嘅租約到期，公司話會繼續採取靈活的租賃策
略，想出租率同續租租金調升率可以平衡，即係缸友要有心理準備，公司會繼續減租。
　　業績通告入面，展望嘅部分所用字眼係「審慎樂觀」，而唔係得「審慎」，反映管理層對前
景唔算睇得太淡。而行政總裁亦睇好疫情受控後，本地消費可以快速復甦。事實上當疫情有所緩
和時，６月份商場人流及停車場時租分別比４月增加２５巴仙同３９巴仙，反映集團業務係有力
炒上嘅。加上集團旗下租戶組合逾六成係民生行業，相信係磚頭佬將來炒復甦嘅首批受惠股。
　　集團現價市帳率０﹒４倍算抵玩，股息率都有逾７厘，有貨係手嘅唔使咁急放著，坐多陣無
蝕底。無貨嘅唔好預期咁快有得炒復甦，近排成日傳會推禁足令，真係有咩萬一實輸到趴喺到，
睇定啲之後再入手都未遲。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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