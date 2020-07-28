《魚缸博客》白銀價格越升越有，中國白銀集團可小注買入

《魚缸博客》呢期中美兩位大佬日日互相駁火，你關我間大使館，我又關返你個間，日日都

有新聞，避險工具需求強大，刺激現貨金都上埋去千九美金，識買金都發晒達。

不過有樣嘢似乎大家都遺忘了，就係白銀。講起白銀近呢幾年嘅歷史，長期都維持係１５、

６蚊美金咁上下，因為畢竟白銀都係工業主導嘅金屬，而且儲存量又大，所以價格要維持穩定，

避免美元流入炒作，所以長期畀人壓價升唔起，今年３月仲低見過１２蚊美金。

不過今年係全球電動車鬥爭最激烈一年，個個都出新款、新功能，而白銀係電池同電路板嘅

其中一個重要原材料；另外，黃金價格急飆，白銀個價格都唔能夠太低，行內有傳金銀比價差太

多的話，有風險之餘，黃金都會被限制升幅，所以近排白銀價格拉升，而且日日創新高。

正正因為以上因素，中國白銀集團（００８１５）近期先愈升愈有，公司主要於中國從事製

造及銷售白銀及其他有色金屬，食正白銀呢條水。近期由六毫子一路咁起飛，最多見過１﹒２銀

錢咁上下，升足一倍。

銀價會唔會保持升幅呢？博客認為，要視乎黃金會唔會企穩二千銀之上，白銀同黃金都係脣

齒相依關係；另外就要睇特斯拉今年下半年啲汽車賣成點，不過特斯拉業績咁強，下半年雖然話

繼續受疫情影響，不過買車呢家嘢都系奢侈品，都係有錢人玩意，影響未必咁大。

所以中國白銀集團仲可能有第二波升幅，而且股價已經升破１蚊，現價追入都安全，短期可

先睇１﹒５蚊，到位可以先食一半，留一半睇下到唔到２蚊啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

