《傳聞》融創中國發行４年期美元票據，初步指導價７﹒２５％區域

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，融創中國（０１９１８）擬發行４年期美元票據，首
２年不可贖回，初步指導價７﹒２５％區域，預期今日定價。
融創中國發行票據集資，用於償還一年內到期的中長期債券。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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