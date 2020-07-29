《傳聞》融創中國發行４年期美元票據，初步指導價７﹒２５％區域

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，融創中國（０１９１８）擬發行４年期美元票據，首

２年不可贖回，初步指導價７﹒２５％區域，預期今日定價。

融創中國發行票據集資，用於償還一年內到期的中長期債券。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

