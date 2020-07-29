《魚缸博客》東風（４８９）回歸Ａ場為新項目籌資，或能推高Ｈ股

《魚缸博客》自從中芯（００９８１）成功回Ａ場科創板上市後，喺香江上市嘅中資佬都蠢

蠢欲動，繼汽車龍頭吉利（００１７５）宣佈計劃返科創板上市後，噚日又一車企東風（００４

８９）都宣佈回歸Ａ場科創板。消息一出，股價裂口高開，盤中曾飆近兩成七，成交爆增近１５

倍。搏客近日見佢有所回落，或者係吸納嘅機會。

東風喺通告入面就話，申請首次發行Ａ股於深圳創業板掛牌，發行不超過９﹒５７億股Ａ股

，約總股本嘅一成，發行籌得嘅資金主要用喺全新品牌高端新能源乘用車項目。公司就話，申請

回Ａ係為進一步健全公司治理結構，打造境內外融資平台，提升公司資本實力同競爭力、持續提

高科技創新能力及品牌形象。留意一點，東風今次講嘅回Ａ原因同吉利嘅十分相似。

其實，東風早喺上年就宣佈成立「Ｈ事業部」，今個月中就正式發佈高端電動品牌並成立全

新公司嵐圖汽車科技公司，相信今次籌資係用於依個項目。東風一直係第二大重型卡車製造商，

不過喺乘用車方面就比較弱勢。而且，近年來阿爺一直好關注新能源汽車嘅發展，就喺上個星期

神州工信部仲話，新能源汽車產業發展規劃已上報國務院，將進一步發布實施公共領域車輛電動

化的行動計劃。料東風今次回Ａ有好大機會可以抓住新能源汽車嘅發展機遇。

大和就話，東風回Ａ場上市可成為Ｈ股嘅催化劑。認為喺激烈市場競爭中，技術研發必不可

少，上市獲得更多資金，對東風提升品牌競爭力有幫助，考慮到其他兩地上市的製造商股價表現

，認同在Ａ股市場上市，較喺香江配售更好。

睇返公仔圖，東風上日爆升後，今日回吐約一半嘅升幅，「孖屐」開始慢慢消化消息，不過

估計喺佢正式掛牌Ａ場科創板會陸陸續續有炒風，建議短線可以５﹒４銀吸納，目標睇６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

