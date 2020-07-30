《傳聞》中國恒大擬分拆物管業務在港上市，籌１０億至２０億美元

《傳聞》外媒《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，中國恆大（０３３３３）擬明年上半年分
拆金碧物業在港上市，籌集１０億至２０億美元（約７７﹒５億至１５５億港元），華泰證券、
瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂及海通國際為安排行。
金碧物業為中國恆大物業管理業務分支。據恆大年報資料顯示，２０１９年物業管理業務收
入４３﹒８億元人幣，上升７﹒６％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS30/07/2020
【FOCUS】FED VS Virus 鮑叔聞不平等耍太極
|開市Good Morning30/07/2020
《開市Good Morning》林家亨：騰訊560元有阻力
|財經熱話30/07/2020
《經濟不停學》反向ETF？乜嚟㗎？
|中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百 外資助力A場振奮 成交重返萬億
|財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單 料對港金融體系無影響
|財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股 哪些股份最要提防？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰