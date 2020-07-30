《傳聞》中國恒大擬分拆物管業務在港上市，籌１０億至２０億美元

《傳聞》外媒《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，中國恆大（０３３３３）擬明年上半年分

拆金碧物業在港上市，籌集１０億至２０億美元（約７７﹒５億至１５５億港元），華泰證券、

瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信里昂及海通國際為安排行。

金碧物業為中國恆大物業管理業務分支。據恆大年報資料顯示，２０１９年物業管理業務收

入４３﹒８億元人幣，上升７﹒６％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

