《魚缸博客》思摩爾（０６９６９）有北水進場，現價入仲有得炒！

《魚缸博客》新股戰場一直受到缸友們嘅青睞，特別係呢排魚缸暢旺，新股閒閒地都升一兩

成，甚至爆升一倍。好多人話抽到新股最緊要走得快，不過如果業務有潛力，即使依家入手都未

算遲，上市唔夠一個月嘅思摩爾國際（０６９６９）就係一個好例子。

根據神州煙草官網信息，２０１８年煙草行業實現工商稅利總額１１５５６億銀人仔，同比

增長３﹒６９巴仙；而傳統捲煙嘅全球性需求日益下降，電子煙就有冒起趨勢，市場份額持續上

升。一來係全球日益嚴格嘅控煙政策影響下，傳統捲煙嘅銷售將無可避免受到影響；二來係由於

多國煙草稅普遍介乎６０巴仙至８５巴仙區間，因此傳統捲煙價格比電子煙貴。加上電子煙只需

要買一支就可以重複使用，仲有多口味選擇。

思摩爾本身具有科技研發能力，主要從事研究、設計、製造及銷售電子霧化設備及電子霧化

組件，亦即係電子煙相關產品。根據公司介紹，集團屬行業龍頭，舊年佔總市場份額１６﹒５巴

仙。睇返近年嘅成績表，思摩爾業績增長非常驚人，營收於兩年內升大約４倍，盈利更升超過１

０倍，毛利率繼續保持升勢。早前公司仲發盈喜，估計上半年經調整後純利將增加３８巴仙至４

２﹒９巴仙。

思摩爾股價表現無令人失望，今年７月１０號以每股１２﹒４銀上市，上市後股價不斷創新

高，一個月都唔夠股價已升超過２倍，市值衝破２４００億銀。

當大家以為升到３６蚊已經見頂之際，恆指公司上周再幫股價打支強心針，表示思摩爾符合

恆生綜合指數快速納入指數規則要求，今個星期一（２７日）起正式被納入恆生綜合指數（屬恆

生綜合行業指數的非必需性消費、恆生綜合大型股指數、恆生綜合大中型股指數）、恆生消費品

製造及服務業指數、恆生港股通新經濟指數。意味住思摩爾有港股通交易資格，即係唔單止香江

缸友有得買，連北水大媽都可以進場。所以消息傳出後股價單日再漲２成。

納入港股通三日內，思摩爾累計已獲得近２９億北水淨流入。喺北水支持下，思摩爾在周二

（２８日）曾升至４４﹒８５銀嘅紀錄新高。而呢兩日開始喺３９蚊水平整固，相信股價之後有

望創新高，缸友可考慮４０蚊左右買入，上望５０銀，只要唔跌穿北水入場前價格：３６銀可以

繼續持有。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

