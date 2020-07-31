《傳聞共賞》醒目錢偷步買阿里，多晶硅企業提價

《傳聞共賞》 醒目錢偷步買阿里（９９８８），全球手機出貨量續跌

多晶硅企業提價，內地風電裝機需求增



《昔日傳聞》 中國恆大擬分拆物管業務在港上市，籌１０億至２０億美元

餐廳舖難敵禁堂食，謝斐道舖減價６成售

全球伺服器逆勢增長，金蝶（００２６８）持續強勢有因

科創股基金入市建倉，內地金融開放加快

泰格醫藥（０３３４７）國際配售已錄數倍超購

阿里影業（１０６０）新片將上映，內地彩電銷售降幅收窄

對沖基金沽金獲利，長城汽車（０２３３３）力谷新車

健康險成內險股增長點，金飾銷售增幅有限

內地ＳＵＶ市場復元快，雲計算市場增長勁

一拖（３８）拓展智能化，中國肉食抗跌力強有因

免稅新政增加美蘭（００３５７）客流，網遊收入逆勢增長

騰訊概念股水滴互助擬計劃上市，地點未有定案

興勝創建（８９６）ＰＡＧ長沙灣商廈全幢獲１８億洽購

傳中船防務（３１７）注資，青島啤酒（１６８）拓新業務

威高（１０６６）客戶續增，國美（４９３）力拓直播銷售

舜宇明年有望進入蘋果鏡頭供應鏈

拆息續跌，中小銀行再削Ｈ按優惠

中國增水利投資

整體銀行貸款放慢

內地商場客流漸恢復，名牌力拓網售

渣甸山軒德蓀道屋地８億洽至尾聲，買家傳為中渝張松橋

Ａ股市場醞釀變革，險資再加倉Ａ股

內地減稅降費力度加大，浮法玻璃價格漲勢持續

加力擴大汽車消費，ＴＣＬ電子（１０７０）力拓線上銷售

Ａ股基金密集推出，紙業再提價

阿里（０９９８８）籌備組建社區團購部門



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

