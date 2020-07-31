《魚缸博客》啤酒市場進入旺季，百威（０１８７６）有望追落後！

《魚缸博客》進入夏季又到咗啤酒「孖屐」嘅旺季，雖然今年全球好多國家仲受到新冠疫情

嘅影響，不過博客就發現，神州啤酒佬兩大龍頭潤啤（００２９１）同清啤（００１６８）嘅近

期表現都係唔錯，兩條魚毛都創咗上市新高。但係睇返喺神州「孖屐」市佔率排第三嘅百威亞太

（０１８７６）走勢就偏落後，博客覺得佢有機會追落後，打算中短線部署嘅缸友不妨可以吼下

！

今日，百威就出咗中期成績單，雖然整體數字表現一般，但「孖屐」仍然睇好佢嘅前景。百

威中期純利１﹒８５億美金，按年跌近七成；收入都跌咗兩成三至２５﹒７５億美金。不過，單

計第二季，神州收入跌幅已收窄至約半巴仙，銷量亦有大幅改善，由４月下跌一成七，到６月創

埋單月銷量最高紀錄。公司就話，受惠強勁銷量復蘇帶動同成本控制，上季正常化ＥＢＩＴＤＡ

率已重回去年全年相若水平。

瑞信就喺績後話，百威喺神州業務有改善，令業績上有驚喜，其中ＥＢＩＴＤＡ更勝「孖屐

」預期。另外，佢通過有效控制成本，擴大本地生產，喺超高端品牌維持有雙位數增長，南韓第

二季嘅市佔率都有上升。認為隨著目前庫存水平健康，加上夜場渠道陸續復甦，百威亞太增長動

力會持續。

此外，集團聯席主席喺業績會上面就話，會繼續留意亞洲地區的併購機會，以拓展不同「孖

屐」。而且目前百威喺神州佔有率為１６巴仙、南韓２５巴仙，其他先進國家為４０巴仙，所以

亞太市佔率仍有好大嘅發展空間。

睇返公仔圖，百威亞太喺業績憧憬下，噚日裂口高開，今日都繼續延續升勢，創埋近八個月

高。神州方面，政治局定調國內「內循環」，再加埋季節因素，博客料百威亞太炒風可續。不過

因為佢近排升勢過急，預計會有一定回調，建議可在２６銀附近吸納，初步目標睇佢之前創嘅最

高位３２銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

