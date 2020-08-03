《傳聞》內地短視頻服務商Ｎｅｔｊｏｙ港上市，籌１億至２億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，內地Ｎｅｔｊｏｙ控股計劃在港上市，集資

１億至２億美元。

據Ｎｅｔｊｏｙ上載港交所初步招股文件顯示，該公司為大數據短視頻營銷解決方案供應商

，及集中於泛娛樂的線上內容服務供應。上市獨家保薦人為海通國際。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

