《傳聞》內地短視頻服務商Ｎｅｔｊｏｙ港上市，籌１億至２億美元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，內地Ｎｅｔｊｏｙ控股計劃在港上市，集資
１億至２億美元。
據Ｎｅｔｊｏｙ上載港交所初步招股文件顯示，該公司為大數據短視頻營銷解決方案供應商
，及集中於泛娛樂的線上內容服務供應。上市獨家保薦人為海通國際。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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