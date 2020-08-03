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即市新聞

03/08/2020 10:17

《傳聞》農夫山泉９月在港上市，集資７７﹒５億元

　　《傳聞》內地媒體引述市場人士消息指出，，中國包裝飲用水農夫山泉，計劃本月中旬尋求
通過在港上市聆訊，預計９月正式在港主板掛牌，集資規模１０億美元（約７７﹒５億港元）。
中金和摩根士丹利為聯席保薦人。
　　中國證監會上周發布公告，核准農夫山泉發行最多１３﹒８億股境外上市外資股，並核准養
生堂等７０名農夫山泉股東所持合計４５﹒８８億股境內未上市股份轉為境外上市股份。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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