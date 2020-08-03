《傳聞》農夫山泉９月在港上市，集資７７﹒５億元

《傳聞》內地媒體引述市場人士消息指出，，中國包裝飲用水農夫山泉，計劃本月中旬尋求

通過在港上市聆訊，預計９月正式在港主板掛牌，集資規模１０億美元（約７７﹒５億港元）。

中金和摩根士丹利為聯席保薦人。

中國證監會上周發布公告，核准農夫山泉發行最多１３﹒８億股境外上市外資股，並核准養

生堂等７０名農夫山泉股東所持合計４５﹒８８億股境內未上市股份轉為境外上市股份。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

