《傳聞》華潤資本牽頭收購Ｃｉｔｙ’　Ｓｕｐｅｒ

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，華潤資本牽頭財團接近達成協議，收購香港高端連鎖
超市Ｃｉｔｙ’Ｓｕｐｅｒ共６５％股權。據報Ｃｉｔｙ’Ｓｕｐｅｒ估值約３億美元。
九倉（００００４）大股東吳光目前持有Ｃｉｔｙ’Ｓｕｐｅｒ ３９％股權，亦計劃出售
部分持股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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