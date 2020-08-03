《魚缸博客》易居企業（０２０４８）有望繼續高速增長，現價可吸

《魚缸博客》如果唔係阿里巴巴（０９９８８）增持，相信香江唔少人唔識易居（０２０４

８）呢間公司。事實上，易居喺神州提供代理服務同房地產經紀網絡服務，概念類似香江嘅中原

地產同美聯，不過規模更大，業務更具獨特性。集團會喺房地產開發項目嘅早期階段向開發商提

供市場研究報告、定位分析同可行性研究等服務，亦會通過房友品牌門店同合作嘅其他房地產經

紀公司物色新物業買方。據２０１９年報，來自房地產經紀網絡服務嘅收入佔總收入３９﹒０４

巴仙，按年增長高達７４２﹒５巴仙。

佢係一間高速增長緊嘅公司，喺２０１７至２０１９年，收入係４６﹒３３億、５９﹒４８

億同９０﹒９５億人仔，分別按年增加１５﹒９５巴仙、２８﹒３８巴仙同５２﹒８巴仙。集團

似乎有志於結合科技、服務同銷售，尤其喺房地產數據同諮詢服務方面，阿里巴巴（增持後，雙

方會成立合資公司，阿里會喺品牌、業務、數碼化等方面支持易居，有阿里做靠山，相信公司喺

網絡服務收入方面增長可以更快。再加埋計劃收購樂居５６巴仙股權，樂居有網上廣告、網上掛

牌服務同經營以房地產為主嘅網絡，可以同集團業務有互補作用，協助佢高速增長。

仲有呀，今年三月，集團用６億人仔買咗總樓面面積約４﹒８６萬平方米嘅上海唐朝大酒店

，部分用嚟做房地產經紀人員培訓同教育中心，反映集團有意繼續拓展業務，唔使租地方慳成本

之?，仲可以由普通商業經營中獲得收益。

睇返公仔圖，集團股價走勢差唔多去到超買區，不過多條主要平均線嘅排位仲係好靚，短線

有機會再破頂，頂位就無人知。不過呢啲股份買前瞻嘅，唔怕坐，缸友們可以考慮現價吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

