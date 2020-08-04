《傳聞》上藥（０２６０７）發力生物醫藥，鋼材價格起動

《傳聞》上海醫藥（０２６０７）昨日（３日）爆升１８％，以１６﹒２８元。據聞上海醫
藥發力生物醫藥，包括加大研發力度、引進海外創新藥以及加速併購，宜待股價回落至１５至
１５﹒５元低吸。
另外，中國經濟復甦，基建投資項目啟動，據悉近月鋼材價格開始起動，鋼材企業逐步小幅
提價，鋼鐵股有留意價值。鞍鋼（００３４７）昨日逆市升５仙，以２﹒２２元收市，短期上望
２﹒４至２﹒５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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