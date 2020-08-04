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即市新聞

04/08/2020 12:04

《魚缸博客》神州刺激經濟靠內房！旭輝（８８４）六個半銀可吸納

　　《魚缸博客》最近啲新經濟佬齊齊落鑊，大家都吼定睇下幾時可以入市。不過，老老實實，
有實力嘅新經濟股已經升咗好多，依加先入市贏面比較低。舊經濟佬嚟講最近雖然好似有啲回升
，但因為中美關係惡化影響，香江作為磨心，相信經濟前景都係唔多樂觀，更加唔使講本地地產
佬發展。所以如果想入手啲穩定嘅板塊，相信內房佬都係一個唔錯嘅選擇。
　　雖然最近阿爺打擊神州樓價爆升，不過依加神州要行刺激經濟計劃，唔少得就係要發展內房
，所以要打都會就下力，留返啲空間比佢發圍！當中可以留意嘅股仔就有旭輝控股（００８８４
）。
　　呢隻魚毛近期屬於高增長。睇返公仔圖股價走勢一路都喺好穩定咁上升，喺２月頭嘅時候就
已經睇見７﹒４６銀上市高位，而依加嘅走勢依然係保持上升通道入面，所以相信未來都會有一
定升勢。
　　喺上個月，富瑞就發表咗研究報告話中央積極發展舊區重建計劃，睇好神州推動高端城市住
屋需求，帶起一、二線開發商受惠。而富瑞更加表示睇好內房行業，建議增持優質中型企業股仔
，而旭輝就係其中之一！佢哋又認為，第三季強勁銷售同上半年業績表現將會成為行業主要催化
劑，代表板塊成績應該都會好快反映出嚟。加上旭輝今日公布控股股東林中之林氏家族信託、財
產授予人嘅全權信託Ｓｕｎ　Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｔｒｕｓｔ已經就佢地持有嘅股份，選擇以股代
息嚟收２０１９年末期股息同特別息，涉及成３億銀股份，充份代表股東對公司發展嘅信心，所
以哩隻股仔都係相當值得留意！
　　睇返公仔圖，集團股價走勢依加似乎正喺造緊圓底，預計６﹒５銀有支持位，有望上試新高
，短期預計守住６﹒４銀位置，如果再穿落嘅話，咁６﹒２銀就喺第二吸納位。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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