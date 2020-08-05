《傳聞》Ｈ＆Ｍ旺角旗艦店約滿遷出，核心區租金料添壓

《傳聞》時裝品牌Ｈ＆Ｍ位於旺角家樂坊旗艦店的租約即將屆滿，而品牌早在１年前因應市
況，已傳出求頂租消息，今年疫情爆發，品牌全球縮減分店，市場消息指，品牌約滿將遷出。
據資料，Ｈ＆Ｍ於２０１４年，租用旺角家樂坊地庫至１樓，合共５﹒４萬呎樓面，月租高
達９００萬元。今年４大核心區已有１０間旗艦店約滿棄租個案，業界料一時間難消化，租金下
跌壓力大。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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