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即市新聞

05/08/2020 13:43

《傳聞》騰訊（００７００）擬推動遊戲平台虎牙和鬥魚合併

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，騰訊控股（００７００）正在推動討論合併中國最大
的遊戲流媒體平台－－虎牙和鬥魚，惟目前細節尚未敲定。騰訊持有虎牙３７％股權，亦持有鬥
魚３８％的股份。據報，騰訊尋求成為合併後實體的最大股東。
　　今年４月，騰訊斥約２﹒６億美元向歡聚集團增持虎牙股權，使其佔投票權至逾５０％。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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