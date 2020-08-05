《魚缸博客》物管佬業績期前夕有炒作，吼實龍頭雅生活現價買入

《魚缸博客》近期物管佬接連發盈喜，可以話佢地喺「疫市」中嘅奇葩，畢竟唔少藍戰士都

喺依個特別時期都要蝕幾億銀。加上神州同花旗國又要開戰，大大增加咗市況嘅不確定性，防守

性強嘅物管佬再次成為追捧目標。當中，博客仍然比較睇好行業入面嘅龍頭雅生活（０３３１９

）。

雅生活之前就發盈喜話，預計上半年純利將會增加三成半至五成，同時提出，建議將目前「

雅生活服務」改名為「雅生活智慧城市服務股份有限公司」。依個就意味著公司開始布局第五大

產業板塊 城市服務，專注於城市精細化管理，挖掘城市服務行業嘅機遇，打造綜合智慧城市

管理服務平台。

發展城市服務對物管佬黎講都係依個大嘅發展方向，畢竟物業開發需時較長，雖然雅生活有

一個強大嘅阿媽雅居樂集團（０３３８３），但要保持快速嘅增長係遠遠唔夠。加上，雅生活之

從收購中民物業及新中民物業完成後，在管面積擴大到超５億平方米，超越龍頭碧桂園服務（０

６０９８），是時後邁向門檻較高的公共建築及商業辦公業務。

野村就喺報告就講，受潛在配股因素影響，雅生活過去一個月股市表現不佳，同時跑輸同行

業中型企業約一成半，不過指公司中期業績表現強勁，而且公司正加快獲取第三方合約，相信將

有助增加市場信心。

從公仔圖睇，雅生活已經連續三個月喺４２－４５銀嘅水平橫行，遠遠跑輸其他同業，而作

為龍頭之一嘅碧桂園服務上個月都累積上升近三成。不過，雅生活最近有破發之勢，宜家已經企

上４５銀，相信喺現價有較大支持。而且佢目前市盈率僅約４５倍，遠低過碧桂園服務嘅７０倍

，都較二線物管佬低，料上升阻力不大，建議可以現價買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

