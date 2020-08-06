《傳聞》吉利（００１７５）好事近，風電傳動設備需求增

《傳聞》吉利汽車（００１７５）近日反覆回升，昨日（５日）回升上１７元水平，以１７

﹒２元收市，上升２﹒３％。傳聞吉利申請回Ａ股科創板上市將好事近，可在１７元附近低吸。

而受惠內地風電裝機回升，據悉風電齒輪傳動設備需求增加，這對中國高速傳動（００６５

８）股價有一定支持作用，昨日升６﹒２％，以５﹒４２元收市，呈現向上突破走勢，宜在５﹒

２至５﹒３元低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

