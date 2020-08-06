《傳聞》好未來洽回港第二上市

《傳聞》市場消息指，國內Ｋ１２教育輔導龍頭、中概股好未來已與投行就回港二次上市事

宜進行密切洽談，最快於２０２０年底前完成，最多集資２０億美元（約１５５億港元），惟上

市時間及集資規模目前未最終確定。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

