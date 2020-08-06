《傳聞》加科思計劃最快年內上市，集資４億美元

《傳聞》市場消息指，專注於癌症治療的中國生物技術公司加科思正計劃最早今年在香港上
市，集資額高達４億美元（約３１﹒２億港元）。
知情人士表示，加科思聘請高盛及中金負責就上市事宜進行磋商，並正準備向港交所提交申
請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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