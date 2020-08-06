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即市新聞

06/08/2020 11:58

《魚缸博客》阿爺撐內需，九毛九最差情況已反映，現價可吼入！

　　《魚缸博客》內需佬近期見熱炒，好似水泥佬、啤酒佬、奶品佬同部分餐飲佬等等，但當中
九毛九（０９９２２）仲未瞓醒咁，博客就覺得可以趁機收集。
　　阿爺最近支持內需佬就支持出面！無計啦，經濟唔好加上同花旗國關係惡化，一定要靠內需
佬頂住！國家主席習近平於今年５月時曾兩次提出「充分發揮國內超大規模市場優勢，加快形成
以神州國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」嘅經濟「內循環」概念。喺
７月３０日嘅中共政治局會議上，習主席再度提出中國經濟以「內循環」為主體嘅說法，似為下
半年神州經濟工作部署作出指示。大家識做啦！
　　內需佬入面博客一向鍾愛神州餐飲佬，因為神州呢個「孖屐」夠大，同行好似海底撈（０６
８６２）同頤海國際（０１５７９）近年都保持高增長，喺大牛股，仲要呢類餐飲佬一向系基金
至愛，自然值得投資。九毛九本身嘅「太二酸菜魚」本身都好有知名度，亦系大型連鎖，加上本
身都高增長緊，自然深受基金喜愛！
　　不過非常不幸今年出現新冠肺炎，業績自然差，上月已經出咗盈警，話中期收入按年下滑兩
成三，跟住盈轉虧，相信「孖屐」會理解，所以都解釋到點解佢近期股價走勢比較呆滯，估計「
孖屐」基本上反映哂。不過買股票係買前景，有見神州疫情受控，加上低基數效應，相信佢業績
未來轉好機會好大。再講，公司近期已經配股籌逾１０億銀，相信短期有資金頂住，博客長遠依
然看好！
　　睇返公仔圖，走勢近期其實唔太差，有做緊個大圓底趨勢，建議現價可入一注，１２銀水平
再入一注，但跌穿約１１﹒５銀水平就要止蝕。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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