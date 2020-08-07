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即市新聞

07/08/2020 13:27

《傳聞》傳農夫山泉尋求港交所本月批准申請，最早下月上市

　　《傳聞》據彭博社引述知情人士透露，中國瓶裝水巨頭農夫山泉擬尋求香港交易所最早下周
批准其上市申請，最早下月首次公開發行（ＩＰＯ），集資規模和時間表等細節仍未定。
　　消息指中信里昂證券將協助發行，而據初步招股說明書指，中金和摩根士丹利是該交易的聯
合保薦人。（ａｌ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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