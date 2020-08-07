《傳聞》吳奇隆創辦，稻草熊影業申上市

《傳聞》市場消息指，影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊影業擬申請主板上市。，司計劃集

資最少約１億美元（約７﹒８億港元），料今年底上市，招商證券及中信建投為聯席保薦人。

據初步招股書披露，愛奇藝為公司主要客戶之一，且持有公司１９﹒５７％股權。另外，吳

奇隆妻子劉詩詩持有１４﹒８％股權、演員趙麗穎持股０﹒７９％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

