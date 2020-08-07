《傳聞》吳奇隆創辦，稻草熊影業申上市

《傳聞》市場消息指，影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊影業擬申請主板上市。，司計劃集
資最少約１億美元（約７﹒８億港元），料今年底上市，招商證券及中信建投為聯席保薦人。
據初步招股書披露，愛奇藝為公司主要客戶之一，且持有公司１９﹒５７％股權。另外，吳
奇隆妻子劉詩詩持有１４﹒８％股權、演員趙麗穎持股０﹒７９％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道07/08/2020
【境外置業】日本印花稅高唔高？ 內地稅務種類有幾多？
|財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29% 李澤鉅指續專注於回復收益增長
|財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減 李澤鉅：維持健康派息政策
|中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴 法定數字貨幣惹憧憬 滬指勉強升
|財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式 張智威：騰訊走弱料試515元
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰