《傳聞》匯控（００００５）嚴控成本，削獎金池４７億元

《傳聞》匯控（００００５）季績遠遜預期，為抵銷收入動力減弱，管理層表明會加大控制

成本力度。市場消息指，匯控大削獎金池，獎金池總額較去年同期減少６億美元（折合約４６﹒

８億港元）。

若以此削減速度推算，今年全年可分派的獎金池總額，將會較去年的３４億美元低出約三分

一。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

