《傳聞》匯控（００００５）嚴控成本，削獎金池４７億元

《傳聞》匯控（００００５）季績遠遜預期，為抵銷收入動力減弱，管理層表明會加大控制
成本力度。市場消息指，匯控大削獎金池，獎金池總額較去年同期減少６億美元（折合約４６﹒
８億港元）。
若以此削減速度推算，今年全年可分派的獎金池總額，將會較去年的３４億美元低出約三分
一。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道07/08/2020
【境外置業】日本印花稅高唔高？ 內地稅務種類有幾多？
|財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29% 李澤鉅指續專注於回復收益增長
|財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減 李澤鉅：維持健康派息政策
|中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴 法定數字貨幣惹憧憬 滬指勉強升
|財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式 張智威：騰訊走弱料試515元
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰