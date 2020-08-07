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即市新聞

07/08/2020 11:58

《魚缸博客》孖屐避險情緒升溫，睇好山東金可吼２０天線低吸

　　《魚缸博客》呢排中美關係再次爆煲，搞到「孖屐」日日心慌，加上疫情方面雖然話疫苗研
發有進展，但係到底幾時先真正推出「救疫」仲係未知之數，所以避險油金股最近都有資金流入
齊齊飛高！而今日國際金價又再破新高，大家都估花旗國將會出台更多貨幣政策提振「孖屐」！
而金佬雖然好像弱啲，但博客依然覺得仲有得炒，特別係山東黃金（０１７８７）！
　　今朝大市急插５００幾點，山東金表現都麻麻，半日跌超過４巴仙，不過博客估佢今日都只
係食得太飽吐反啲咁解。事關成個行業依加都齊齊衝上，點都要回下氣。
　　「大摩」摩根士丹利分析師Ｓａｒａ　Ｃｈａｎ最近就出咗報告，話金價有望再衝上更長時
期，因為啲投資者需求Ｋｅｅｐ住強勁，而神州開採商嘅收購都將會頂住個股價咁話！「大摩」
更上調咗中國黃金板塊目標價，話有望繼續出色表現，又話對金價及行業併購前景睇法樂觀。加
上中美關係越黎越差，壞消息不斷，預計短期都唔會有計傾，所以睇好金價金股仍然會向好！
　　佢哋最近就上調咗山東黃金Ａ、Ｈ股目標價超過三成，分別定喺２４﹒４５港銀同３５﹒１
３銀人仔。而且山東黃金更加有望納入紐約證交所Ａｒｃａ金礦開採商指數，預計之後都好有發
揮嘅空間！
　　再睇埋公仔圖，山東黃金Ｈ股由７月開始，升勢已經明顯比之前加快，而且價格波動唔算大
，代表佢嘅升勢唔會只係曇花一現，喺上星期仲破上市新高２７﹒３銀，代表山東黃金依然有動
力走上。加上佢Ａ股方面近三個星期都反覆向上，似乎有上試一年前高位約５２銀，如果呢兩日
再衝上好大機會拉反起Ｈ股。所以博客建議大家可以望實，等Ｈ股吐到２０天線，即喺差唔多２
２﹒２銀嘅時候趁低吸納，目標睇佢上星期高位２７﹒３銀再作觀望！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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