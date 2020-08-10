《傳聞》歐美基金增持現金，醫藥股成避風港

《傳聞》中美加速經濟脫勾，市場震盪持續，據悉歐美基金增持現金比重，減持持累積升幅

大的科技股，上周五（７日）股價急回半成的騰訊，成交金額逾３００億元，短期整固未完，宜

趁反彈減磅。

而環球股市處於高位拉鋸局面，波動性加劇，據悉醫藥股成為資金避風港，加上新冠疫苗研

發對臨床試驗與實驗室需求大，新上市的泰格醫藥（０３３４７）將受惠，有留意價值，在１０

８至１１０元可以低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

