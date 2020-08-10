《傳聞》歐美基金增持現金，醫藥股成避風港

《傳聞》中美加速經濟脫勾，市場震盪持續，據悉歐美基金增持現金比重，減持持累積升幅
大的科技股，上周五（７日）股價急回半成的騰訊，成交金額逾３００億元，短期整固未完，宜
趁反彈減磅。
而環球股市處於高位拉鋸局面，波動性加劇，據悉醫藥股成為資金避風港，加上新冠疫苗研
發對臨床試驗與實驗室需求大，新上市的泰格醫藥（０３３４７）將受惠，有留意價值，在１０
８至１１０元可以低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情08/08/2020
【國安立法】港府斥所謂制裁卑劣無恥，港澳辦指美方干擾一國兩制
|香港政情08/08/2020
【國安立法】美國制裁林鄭等11名中港官員，凍結在美資產
|財經熱話07/08/2020
【長和績後】長和長實重組後首次削息 券商大感意外紛降目標價
|中國故事07/08/2020
《神州經脈》美國升級打壓華企 7月出口大勝預期 外儲四月連升
|財經熱話07/08/2020
《股市一周》受中美關係及藍籌業績牽制 港股全周反覆跌63點
|財經熱話07/08/2020
《嚟緊炒D乜》港視EBITDA轉正或提早達成 股價有望再破頂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰