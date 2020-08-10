《傳聞》廢紙價格衝高回落，光伏行業回暖

《傳聞》市場消息稱，近期內地廢紙價格衝高回落，對紙廠降低生產成本、保持毛利有利，

更有紙廠開始下調瓦楞紙價格。玖龍紙業（０２６８９）上周五（７日）以８﹒５元收市，微跌

２仙，有不俗的抗跌力強。

另外，內地光伏行業回暖，多晶硅等產品需求增加，短期呈現供不應求情況，價格漲勢可望

持續。上周五保利協鑫（０３８００）股價在大跌市之中沒有起跌，以０﹒２９５元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

