《傳聞》華住酒店集團回港二次上市在即，最快９月掛牌上市

《傳聞》據消息人士透露，華住酒店最快本月尋求通過港交所聆訊，募資規模至多為１０億

美元。 這意味著，華住將與寶尊電商、百勝中國一樣，最快９月完成在港二次上市。其中，寶

尊電商的募資規模預計為３至５億美元，而百勝中國則可至多募集２０億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

