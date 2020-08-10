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即市新聞

10/08/2020 15:33

《傳聞》傳新東方準備來港第二上市，集資最少十億美元

　　《傳聞》據彭博社引述知情人士透露，中國私營教育公司新東方教育科技集團已經選定三間
銀行，安排在港第二上市，集資最少１０億美元。
　　消息指新東方正與美國銀行、瑞信、瑞銀研究今次發行，並計劃最快年底進行第二上市，或
有更多銀行加入，不過具體時間表和規模等發行細節仍未確定。（ａｌ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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