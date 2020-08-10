《魚缸博客》８號仔業務穩健但未睇到爆升理由，除淨後先吸！

《魚缸博客》電訊盈科（００００８）公布業績之後連漲第二日，主要因為主席「小小超」

李澤楷溢價約１６巴仙增持，加埋有得派特別股息。不過，博客認為佢業務算穩健，但未係時候

入手。

睇大數，８號仔中期虧損５﹒８４億銀，而上年同期有１﹒６３億銀，主要嚟自折舊同攤銷

呢啲帳面虧損多咗，而未計其他虧損淨額，中期虧損就係５﹒４７億銀。期內，雖然嚟自香江電

訊（０６８２３）嘅收益跌咗３巴仙，但ＯＴＴ業務收益升咗一成四，以至綜合收益按都有得升

８巴仙左右，綜合ＥＢＩＴＤＡ就跌咗２巴仙，表現不過不失。

集團有近八成收益嚟自香江電訊，講到明受疫情影響漫遊用量大幅下滑，流動通訊服務收益

受到波及而減少約８巴仙至３５﹒７３億銀，因為ｗｏｒｋ ｆｒｏｍ ｈｏｍｅ多咗對沖不利

影響，整體電訊服務收益增加２巴仙。不過，喺同其他大電訊公司例如香江寬頻（０１３１０）

競爭下，唔知呢種對沖帶嚟嘅利好到頂未，反而疫情一日未有效根治，數據漫遊下跌嘅利淡影響

仍然會持續。

另外，Ｎｏｗ ＴＶ本來盈利能力低，主要靠播踢波同賣廣告維持收入，賣畀香江電訊拎一

筆過收入不失為好事，但有傳會將最賺唔到錢嘅新聞部抽出嚟唔賣，暫時難啲理解管理層下一步

想點行。

至於話唔排除將ＯＴＴ獨立上市或者引入策略夥伴投資，預計最快９月完成，但其實集團咩

詳情都未講，拎幾多錢、要嚟做乜都無人知，單純因為小小超增持就跟隊，真係唔夠審慎囉。

集團中期息維持每股９﹒１８仙，特別息有每１０００股股份可獲派８５股盈大地產（００

４３２），啫係揸一手８號仔，會有近１２５銀特別息派，相信都有唔少人衝著佢息口嚟入貨，

真係睇好嘅，除淨後先吸都未遲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

