《傳聞共賞》陸金所秘密申美上市，新東方最快年底港第二上市

《傳聞共賞》 陸金所秘密申美上市，擬年內完成集資最多２３４億

新東方最快年底港第二上市，至少集７８億元

寶尊電商回歸港上市，最快９月掛牌

ＴＣＬ電子（１０７０）力拓手機市場，酷派推新產品

奢侈品銷售回升，體育用品股回勇



《昔日傳聞》 歐美基金增持現金，醫藥股成避風港

廢紙價格衝高回落，光伏行業回暖

印度再禁４７款中國應用程式，涉小米百度

匯控（００００５）嚴控成本，削獎金池４７億元

吳奇隆創辦，稻草熊影業申上市

新資金流入Ａ股，上市中介業務增長勁

內地推綠色消費新舉措，美團（０３６９０）拓非餐飲外賣

好未來洽回港第二上市

加科思計劃最快年內上市，集資４億美元

吉利（００１７５）好事近，風電傳動設備需求增

中國加快城鎮化步伐，本港銀行加按樓息

Ｈ＆Ｍ旺角旗艦店約滿遷出，核心區租金料添壓

水泥業毛利升，內地重卡加速更新換代

新高教增長潛力大，內地高端啤酒比重增

貴金屬升利洛陽鉬業（０３９９３），紫金海外布局漸收成

下半年新基建投資提速，海信家電（９２１）力拓中央空調

醒目錢偷步買阿里（９９８８），全球手機出貨量續跌

多晶硅企業提價，內地風電裝機需求增

中國恆大擬分拆物管業務在港上市，籌１０億至２０億美元

餐廳舖難敵禁堂食，謝斐道舖減價６成售

全球伺服器逆勢增長，金蝶（００２６８）持續強勢有因

科創股基金入市建倉，內地金融開放加快

泰格醫藥（０３３４７）國際配售已錄數倍超購

阿里影業（１０６０）新片將上映，內地彩電銷售降幅收窄

對沖基金沽金獲利，長城汽車（０２３３３）力谷新車

健康險成內險股增長點，金飾銷售增幅有限

內地ＳＵＶ市場復元快，雲計算市場增長勁

一拖（３８）拓展智能化，中國肉食抗跌力強有因



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

