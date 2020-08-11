《傳聞》奢侈品銷售回升，體育用品股回勇

《傳聞》市場消息稱，中國奢侈品市場復元速度比期為快，近期繼續保持持持雙位數增長。

普拉達（０１９１３）昨日（１０日）逆市上升０﹒８元，以３０﹒８元收市，將反覆向上試

３２至３３元高位。

另外，中國消費市場的網上零售保持較快增長，可望抵銷線下售跌幅，支持體育用品股股價

回勇。李寧（０２３３１）昨日下跌０﹒４５元，以２６﹒８元收市，短期料在２７元附近好淡

爭持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

