《傳聞》陸金所秘密申美上市，擬年內完成集資最多２３４億

《傳聞》市場消息指，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下財富管理平台陸金所

已秘密申請在美國上市，集資額約為２０億至３０億美元（即約１５６億至２３４億港元），並

計劃於今年內完成上市計劃。

現時，陸金所正與美國銀行、高盛、匯豐和瑞銀商討上市事宜。

陸金所原計劃２０１８年在香港上市，惟後來煞停，其後陸金所持續整頓業務，退出網貸業

務並向財富管理平台轉型。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

