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即市新聞

11/08/2020 09:01

《傳聞》新東方最快年底港第二上市，至少籌７８億元

　　《傳聞》中概股再傳回歸消息，市場消息指，內地補習機構龍頭新東方已選定三家銀行，目
標最快年底在香港第二上市，擬籌集至少１０億美元（約７７﹒５億港元）。
　　消息指，新東方正與美國銀行、瑞信和瑞銀合作研究上市事宜，後期可能還會有更多銀行加
入，不過商議仍在進行，時機、規模在內的發行細節仍可能有變。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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