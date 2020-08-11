《魚缸博客》一手擴大版圖一手增加招生，中教（８３９）前景可望

《魚缸博客》雖然喺疫情底下好多學校仍然停課或以網上教學嘅形式上堂，不過作為全球領

先嘅高等教育及職業教育嘅中教控股（００８３９）近日就頻頻有大動作。先喺尋日話收購海南

高校六成股權，今日就即刻折讓７﹒７％配擴大股本，淨籌２０億銀。不過，長遠睇，博客仍然

比較睇好佢嘅發展前景，建議缸友不妨留意一下。

中教可以話喺「疫境」下比較進擊嘅教育佬，當大家都愁跟疫情下影響收生同辦學，如何開

源節流，但中教一方面不斷申請增加招生額，另一方面就進行收購，擴大教育版圖。喺上個月，

中教就成功獲批增加澳洲學校３１％招生學額，同埋獲批增加神州４個省學校今學年嘅招生額。

中教如此進擊都唔係完全無底氣，根據神州教育局，２０２０高考報名人數高達１０７１萬

人，較上年多咗４０萬人，仲突破埋２００８年嘅１０５０萬人嘅歷史高位。但係按上年內地重

點大學嘅錄取率睇，有半成考生無緣重點大學，換句話，以批超過５００萬人嘅考生將會流入高

等教育及職業教育學校，或者出國留學。而中教嘅目標人群就正正係依批超過５００萬嘅考生。

因此，大行瑞信就話，目前神州高等教育總入學率２０１９年已增至５２％，估計神州將為

未來五年設定新目標，並估計到２０２５年總入學率將達到６５％，相信佢係神州高等職業教育

政策嘅主要受益者。

而且中教已經進行配股集資，可以為佢未來發展同併購提供更充足嘅資金，進一步擴大佢嘅

教學版圖。從公仔圖睇，中教從７月中就形成一條上升通道，而今日因為配股嘅消息股價回吐，

補返尋日嘅上升裂口，料後市仍有上升動力，有興趣嘅缸友們，不妨喺１６銀附近先吸納一注。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

