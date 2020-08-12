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即市新聞

12/08/2020 09:01

《傳聞》新能源汽車產銷回暖，航運運費調升

　　《傳聞》市場消息稱，在政策推動之下，近月中國新能源汽車產銷呈現回升的勢態，股價回
落至７２至７３元的比亞迪（０１２１１）有留意的價值，昨日（１１日）７５﹒４５元收市，
下跌０﹒９５元。
　　而國際貿易商品反彈，據悉在貨運需求增加帶動下，近期部分航運運費有所調升，航運股走
勢也告轉強。中遠海控（０１９１９）昨日升４﹒５％，以３﹒７元收市，短期受制３﹒９至４
元阻力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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