《傳聞》中行、建行、招行採取行動遵守美國對中港官員實施制裁

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，中國國有銀行在香港正在採取行動遵守美國對中港官

員實施制裁，以尋求獲取美元資金和維持海外網絡。據報，目前中國銀行（０３９８８），建設

銀行（００９３９）及招商銀行（０３９６８）在美國均有業務，在為１１名被美國制裁的中港

官員開設新帳戶時已變得謹慎。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

