《魚缸博客》神州重啟經濟零售股有運行，高鑫守住牛熊線可吼入

《魚缸博客》最近神州疫情似乎都得以受控，經過半年社會經濟停跑，阿爺迫不及待開始推

出政策推動經濟社會運作，當中有唔少措施都鼓勵大眾消費，又放寬咗企業營運限制等等，可以

預視到嚟緊啲內地零售佬又開始有運行，當中，博客推薦大家留意下高鑫零售（０６８０８）嘅

表現！

博客估計零售佬好景，除咗因為疫情紓緩之外，啲政策都真係幫唔少，睇下深圳個邊已經有

Ｐｏｌｉｃｙ比啲促進消費活動，汽車消費升級、綠色同智能消費、發展新零售、做大型零售嘅

公司大額獎勵，每個企業都可以到攞到最多１億獎勵，可以話相當吸引。

同時對於大型零售嚟講，社會恢復絕對對佢哋淡靜咗咁耐嘅門市業務有正面影響，估計佢哋

收入都會有一定增長。加上阿爺鼓勵外貿轉內銷而予資助，包括畀外貿企業品牌喺國內建設同物

流體系五成資助，一啲大型外貿產品展銷活動同對外貿企業喺電商平台開旗艦店、微店等等都會

有資助！反映到未來將會有更多企業專注發展神州業務，零售市場佔額或者可以擴大返！而高鑫

零售主要喺內地以「歐尚」同「大潤發」品牌經營超市業務，亦會賣唔同零售商品，所以有以上

嘅政策加持，成績應該都會唔錯。

雖然大行大摩喺今個星期初就畀咗高鑫「中性」評級，目標價９﹒５銀，同６月尾嘅睇法不

變。不過博客預計市場氣氛將會轉好，對高鑫嘅表現都有啲信心。所以建議大家可睇佢嘅股價喺

２５０天線（９﹒９５１銀）可唔可以守得住先，如果守得住可以吼入一手，上望６月尾高位

１３﹒４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

