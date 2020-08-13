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即市新聞

13/08/2020 09:01

《傳聞》中概股回歸增，山東黃金（０１７８７）產量升

　　《傳聞》據悉下半年中概股回歸香港上市的數目進一步增加至近１０間，港交所（００３８
８）頻接上市大單，對股價有支持作用，昨日（１２日）以３６９﹒８元收市，下跌４﹒２元，
３６０元的支持力強。
　　另外，國際金價高位急跌，但山東黃金（０１７８７）昨日只跌３﹒５％，以２１﹒４５元
收市。據悉山東黃金的黃金產量持續增加，位居全球１１大，持續吸引新資金，２０至２１元水
平可低吸。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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