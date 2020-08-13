《傳聞》中國放棄巴西大豆，以美國大豆取代以完成農產品採購目標

《傳聞》市場消息指，中國正放棄昂貴的巴西大豆，以美國大豆取代之前達成的交易。
美國農業部報告，上周末有近６０萬噸大豆售往中國。消息指，美國貨主周一至少向中國出
售６船貨物，一艘可容納５﹒５萬至６萬噸。惟中國採購金額仍遠低於目標，截至６月，中國今
年採購逾１７００億美元的目標僅完成近四分一，下半年需購約１３００億美元美貨。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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