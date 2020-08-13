《魚缸博客》ＱＱ次季業績仲係好好，穿５００銀可吸納

《魚缸博客》ＱＱ（００７００）今年上半年成績好好，中期純利彈兩成一，好過晒啲劵商

預期。不過，唔知係咪因為缸友趁好消息出貨，今日（１３日）個價升咗２巴仙就漏氣而倒跌，

成交額同平時差唔多。

其實，識睇一定睇次季業績先，事關果陣「宅經濟」效果慢慢減退，神州經濟又未完全恢復

，係幾考驗集團基本面嘅時候。結果成績都係唔錯，純利３３１﹒０７億人仔，按年升３７巴仙

，好過孖屐預期，按季升幅有一成半。孖屐最擔心嘅廣告部分，期內媒體廣告收入無咗２５巴仙

，理由一如預期係因為宏觀環境下品牌廣告需求疲弱，令騰訊視頻嘅廣告收入下降。

不過，社交及其他廣告收入多咗２７巴仙，抵銷咗媒體廣告方面嘅下滑，令整體廣告業務收

入按年多１３巴仙至１８５﹒５２億人仔。主要受惠流量上升同比較貴嘅廣告喺微信朋友圈曝光

量增長，反映集團廣告業務抗壓性幾強。

增值服務業務方面，網遊收入多咗四成，相信係「宅經濟」帶落嚟嘅成績，社交網絡收入多

咗２９巴仙，主要受惠虎牙直播服務嘅貢獻、音樂服務會員數增長同遊戲虛擬道具銷售收入增長

推動。之前ＱＱ向鬥魚正式提出將佢虎牙合併嘅初步建議，合併完收歸旗下，如果成功，孖屐預

期呢個會係一個擁有超過三億用戶、總市值達１００億美金嘅遊戲直播平台，缸友可以憧憬下合

併後所帶嚟嘅收入增長。

匯證就話，預期集團遊戲業務下半年可以延續強勁增長勢頭，遞延收入增長加快可以抵銷疫

情嘅影響，而其他１７個可貨幣化嘅遊戲亦可以抵銷《地下城與勇士》手遊延遲嘅影響，而海外

遊戲亦可帶動增長。

睇返價位，恆指公司聽日（１４日）收市後出季檢結果，無論「ＡＭＸ」可唔可以齊上齊落

，ＱＱ喺恆指嘅權重都幾肯定會被攤薄，之後基金沽貨係例行公事，所以價位應該會潛返落嚟。

就中美問題，管理層將神州版「微信」同海外版「ＷｅＣｈａｔ」劃清界線，認為ＷｅＣｈａｔ

禁令唔適用於神州，呢件事明顯唔係ＱＱ話點就點，畀花旗國食住就一定的了。之前微信咁大單

嘢，個價碌到落５００銀樓下都即刻有承接，相信呢個支持位都幾硬淨，短線應該上唔返５６４

銀頂位，暫時睇住５３０銀先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

