《傳聞》農夫山泉在港上市聆訊獲通過，集資約７７﹒５億元

《傳聞》農夫山泉在港上市聆訊獲通過，集資約１０億美元（約７７﹒５億港元），下周將
將測試ＩＰＯ需求，中金、大摩為聯合保薦人。
據農夫山泉初步招股文件顯示，其為內地包裝飲用水及飲料的龍頭企業，根據弗若斯特沙利
文報告，２０１２年至２０１９年間，集團連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的地位
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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