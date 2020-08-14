《魚缸博客》業務調整成效顯著，睇好未來５Ｇ發展可吼聯通

《魚缸博客》近日聯通（００７６２）同「孖屐」交出咗一份令人意外地好嘅中期成績單。

中期純利７５﹒７億人仔升逾１０巴仙，遠超預期；另外，上半年公司實現服務收入１３８３億

人仔上升４巴仙，都好過同業平均嘅３巴仙。績後中聯通走勢十分生猛，噚日（１３日）飆升兩

成半半。單單一份中期成績單就令「孖屐」如此興奮，博客喺到就同缸友一齊睇睇內有咩乾坤。

首先，作為電訊運營商比較重要嘅業務指標係ＡＲＰＵ（即每月每戶平均收入），雖然中聯

通今次嘅ＡＲＰＵ較其他中資運營商唔算突出，但「孖屐」可以係當中搵到前景轉好嘅信號。據

中聯通成績單，中期移動ＡＲＰＵ由首季嘅４０銀人仔上升至第二季嘅４１﹒８銀人仔，終於止

跌回升。同時都反映左隨著５Ｇ客戶嘅增加，５Ｇ業務嘅紅利正在釋放出來。

其次，喺今份成績單入面最令「孖屐」意外嘅係中聯通利潤率。公司首季同第二季ＥＢＩＴ

ＤＡ分別為２３６億銀同２５７億銀人仔，按年分別下跌近６巴仙同上升５巴仙。第二季度ＥＢ

ＩＴＤＡ改善反映公司喺費用管控上面成效顯著，而從成本結構睇，網間結算成本、銷售通信產

品成本、銷售費用等都有減少。

控制成本有利於公司加快發展５Ｇ業務建設，而且公司還表示同中電信（００７２８）共建

共享下雙方累計共節省投資成本逾４００億銀人仔，相信隨著５Ｇ發展同普及，下半年５Ｇ用戶

將快速發展，並將帶動ＡＲＰＵ和服務收入持續提升。

從公仔圖睇，中聯通尋日一枝大揚燭抽升，突破左佢４﹒５銀至５銀嘅橫行區，雖今日早段

有回吐，但於５﹒４５銀附近就見承接，加上成交配合到升幅，相信之後仍有上升動力。建議缸

友可以喺５﹒４５銀附近吸納，第一階段目標睇６﹒５銀，若穿５銀則止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

