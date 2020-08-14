  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/08/2020 11:58

《魚缸博客》業務調整成效顯著，睇好未來５Ｇ發展可吼聯通

　　《魚缸博客》近日聯通（００７６２）同「孖屐」交出咗一份令人意外地好嘅中期成績單。
中期純利７５﹒７億人仔升逾１０巴仙，遠超預期；另外，上半年公司實現服務收入１３８３億
人仔上升４巴仙，都好過同業平均嘅３巴仙。績後中聯通走勢十分生猛，噚日（１３日）飆升兩
成半半。單單一份中期成績單就令「孖屐」如此興奮，博客喺到就同缸友一齊睇睇內有咩乾坤。
　　首先，作為電訊運營商比較重要嘅業務指標係ＡＲＰＵ（即每月每戶平均收入），雖然中聯
通今次嘅ＡＲＰＵ較其他中資運營商唔算突出，但「孖屐」可以係當中搵到前景轉好嘅信號。據
中聯通成績單，中期移動ＡＲＰＵ由首季嘅４０銀人仔上升至第二季嘅４１﹒８銀人仔，終於止
跌回升。同時都反映左隨著５Ｇ客戶嘅增加，５Ｇ業務嘅紅利正在釋放出來。
　　其次，喺今份成績單入面最令「孖屐」意外嘅係中聯通利潤率。公司首季同第二季ＥＢＩＴ
ＤＡ分別為２３６億銀同２５７億銀人仔，按年分別下跌近６巴仙同上升５巴仙。第二季度ＥＢ
ＩＴＤＡ改善反映公司喺費用管控上面成效顯著，而從成本結構睇，網間結算成本、銷售通信產
品成本、銷售費用等都有減少。
　　控制成本有利於公司加快發展５Ｇ業務建設，而且公司還表示同中電信（００７２８）共建
共享下雙方累計共節省投資成本逾４００億銀人仔，相信隨著５Ｇ發展同普及，下半年５Ｇ用戶
將快速發展，並將帶動ＡＲＰＵ和服務收入持續提升。
　　從公仔圖睇，中聯通尋日一枝大揚燭抽升，突破左佢４﹒５銀至５銀嘅橫行區，雖今日早段
有回吐，但於５﹒４５銀附近就見承接，加上成交配合到升幅，相信之後仍有上升動力。建議缸
友可以喺５﹒４５銀附近吸納，第一階段目標睇６﹒５銀，若穿５銀則止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
樂天金匯14/08/2020
全球經濟下行　金價穩步上升
生財有道14/08/2020
【海外留學】子女開學前　點唱英鎊最著數？
香港要聞13/08/2020
【大國博弈】邱騰華批評美國逼港貨改標籤野蠻　稱關稅暫不受影響
財經熱話13/08/2020
【監管關注】壹傳媒股價波動傳證監調查　證券界指行動迅速冀釋疑
財經熱話13/08/2020
【恒指換馬】恒指季檢在即　阿里美團料晉身藍籌　部分本地地產股或被剔出
中國故事13/08/2020
《神州經脈》解放軍於台海實戰演練　中美會談前A場沉悶交投縮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金