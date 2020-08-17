  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/08/2020 09:01

《傳聞》證券行業加速收購整合，內地大片上映有利房票

　　《傳聞》為配合資本市場進一步對外開放，據聞內地鼓勵證券行業收購整合，這對大型券商
有利，海通證券（０６８３７）上周五（１４日）以７﹒４１元收市，微升２仙，７﹒２元以下
續可低吸。
　　而隨著有國產大片上映，加上各地電影院上座率放寬至五成，據聞內地電影票房逐步好轉，
有利貓眼娛樂（０１８９６），上周五以１４﹒１４元收市，下跌０﹒１６元，在１４元有一定
支持力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍　信置旺旺神華被剔除
財經熱話14/08/2020
《股市一周》中美貿易會談前夕　港股全周累漲651點收復兩萬五
財經熱話14/08/2020
《本港經濟》政府下調全年經濟增長預測至－6%至－8%
中國故事14/08/2020
《神州經脈》7月經濟回升勢頭遜預期　滬指高收靜待中美協議評估
財經熱話14/08/2020
《Online有話兒》索羅斯：股市自二戰以來最危險
財經熱話14/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金