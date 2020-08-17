《傳聞》證券行業加速收購整合，內地大片上映有利房票

《傳聞》為配合資本市場進一步對外開放，據聞內地鼓勵證券行業收購整合，這對大型券商

有利，海通證券（０６８３７）上周五（１４日）以７﹒４１元收市，微升２仙，７﹒２元以下

續可低吸。

而隨著有國產大片上映，加上各地電影院上座率放寬至五成，據聞內地電影票房逐步好轉，

有利貓眼娛樂（０１８９６），上周五以１４﹒１４元收市，下跌０﹒１６元，在１４元有一定

支持力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

