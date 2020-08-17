《傳聞》證券行業加速收購整合，內地大片上映有利房票

《傳聞》為配合資本市場進一步對外開放，據聞內地鼓勵證券行業收購整合，這對大型券商
有利，海通證券（０６８３７）上周五（１４日）以７﹒４１元收市，微升２仙，７﹒２元以下
續可低吸。
而隨著有國產大片上映，加上各地電影院上座率放寬至五成，據聞內地電影票房逐步好轉，
有利貓眼娛樂（０１８９６），上周五以１４﹒１４元收市，下跌０﹒１６元，在１４元有一定
支持力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話14/08/2020
【恒指季檢】阿里、小米及藥明生物染藍 信置旺旺神華被剔除
|財經熱話14/08/2020
《股市一周》中美貿易會談前夕 港股全周累漲651點收復兩萬五
|財經熱話14/08/2020
《本港經濟》政府下調全年經濟增長預測至－6%至－8%
|中國故事14/08/2020
《神州經脈》7月經濟回升勢頭遜預期 滬指高收靜待中美協議評估
|財經熱話14/08/2020
《Online有話兒》索羅斯：股市自二戰以來最危險
|財經熱話14/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰