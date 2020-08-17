《傳聞》藥明巨諾遞交在港上市申請，集資２億至３億美元

《傳聞》內地臨床階段細胞治療平台公司藥明巨諾（ＪＷ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ）於
上周遞交上市申請，據外電早前引述市場消息人士指出，該公司計劃集資２億至３億美元（約１
５﹒５億至２３﹒３億港元），聯席保薦人為高盛及瑞銀。
藥明巨諾是藥明康德（０２３５９）及美國朱諾治療（Ｊｕｎｏ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ
ｓ）於２０１６年共同創立。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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