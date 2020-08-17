《魚缸博客》藥明生物爆冷染藍有前景，吼實二十天線入貨

《魚缸博客》恆指公司上星期五（１４日）傍晚公布咗大家期待以久嘅股仔「染藍」結果，

藥明生物（０２２６９）爆冷成功入選，吸引好友今日（１７日）衝入，開市一度高見１７１﹒

５銀，之後升幅收窄至１６４﹒５銀，睇嚟有唔少缸友已炒高離場啦喎。不過，博客就覺得藥明

仲有大把前途，可以炒完趁低吸納慢慢坐貨！

大家都知道依加疫情關係，啲醫藥股普遍火熱！雖然依加似乎有藥廠成功研發到疫苗，叫做

好似令疫情緊張氣氛紓緩咗啲，但老實講，要等到成功向孖屐大量生產仍需要更多時間，而且距

離各國疫情受控仲有好大進程。所以博客睇好醫療板塊會Ｋｅｅｐ住出好消息，帶動板塊齊齊走

高。

藥明列為恆指新貴，成為恆指入面少有嘅醫療佬，旦凡板塊有炒作，都會有炒家吼入，絕對

唔怕悶！加上嚟緊第三批國家組織藥品集中採購中選結果將會喺今個星期四（２０日）公布，而

當局今次採購藥品種類更將會進一步擴大，涉及５６種藥物，接近前兩次集採中選品種嘅總和。

更加重要嘅係今次集採咗多個常用藥品品種同部分抗白血病、抗腫瘤以同精神類藥物。除咗代表

國家對於藥物嘅重視程度有所增加，同時對於做研發同生產抗體藥同癌症標靶藥嘅藥明嚟講係絕

對有利！

睇返公仔圖，藥明生物長線表現一直Ｋｅｅｐ住有得升！自今年５月開始，藥明股價每次到

２０天線位置左右都會有支持，而且反彈力度愈嚟愈強，加上近兩個星期，分別有三間大行都比

藥物正面評級，除咗伯恩斯坦維持「跑贏大市」評級，維持目標價１５６銀；大摩維持「增持」

評級，維持目標價１５６銀之外，最新就有麥格理首予藥明「跑贏大市」評級，目標價１５３﹒

５６銀，反映市場出藥明前景都可觀。所以博客就覺得，藥明絕對可以坐貨，建議吼回落到２０

天線位置，大約１５９銀水平入手，上望上一次高位１９３銀，如果衝得上，可以試下挑戰２０

０銀水平！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

