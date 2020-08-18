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即市新聞

18/08/2020 10:41

《傳聞》騰訊（７００）計劃收購法國遊戲商Ｖｏｏｄｏｏ少數股權

　　《傳聞》據外電引述消息報道指，騰訊（００７００）擬收購法國遊戲開發商Ｖｏｏｄｏｏ
少數股權，其估值高達１４億美元，管理層在交通後將保留公司控制權。
　　早前亦有報道指，騰訊計劃斥資最多５億歐元，收購該遊戲商約２０％至２５％股權，而遊
戲開發商Ｕｂｉｓｏｆｔ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ、Ｚｙｎｇａ亦有意收購。（ａｌ）

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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