《傳聞》騰訊（７００）計劃收購法國遊戲商Ｖｏｏｄｏｏ少數股權

《傳聞》據外電引述消息報道指，騰訊（００７００）擬收購法國遊戲開發商Ｖｏｏｄｏｏ
少數股權，其估值高達１４億美元，管理層在交通後將保留公司控制權。
早前亦有報道指，騰訊計劃斥資最多５億歐元，收購該遊戲商約２０％至２５％股權，而遊
戲開發商Ｕｂｉｓｏｆｔ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ、Ｚｙｎｇａ亦有意收購。（ａｌ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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